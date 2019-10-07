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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Работы внука Шавката Мирзиёева выставлены в Центральном зале Академии художеств Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Первая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Саида Мирзиёева вместе с сыном Миромоном 6 октября, посетила выставку работ в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана.

Как сообщила Саида Мирзиёева, на этой неделе в Центральном выставочном зале Академии художеств открылась выставка "Онаизор" народного художника Узбекистана Акмаля Нура. В своём сообщении дочь президента признаётся, что Акмаль Нур является наставником в изобразительном искусстве для её сына - Миромона.

"Отдельно хочу отметить, что мастер еще и прекрасный наставник. Примером может служить творчество моего дорогого сына Миромона. Он увлекается изобразительным искусством с 9 лет и в настоящее время занимается живописью под чутким руководством Акмаля Нура. Для нас честь, что именно он является учителем Миромона. Благодаря наставнику сын хорошо осваивает навыки мастерства, развивает чувство цвета и формы, самостоятельно выбирает тематику и сюжеты. Сам Миромон очень гордится своим учителем", - отметила старшая дочь президента.

В Академии художеств Саиду Мирзиёеву и ее сына встретили министр культуры Республики Узбекистан Бахтиер Сайфуллаев и супруга заместителя министра культуры - художника Акмаля Нура, Камола Акилова.

Как сообщили местные СМИ, в экспозицию художника Акмаль Нура также включены работы его ученика Миромона.

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