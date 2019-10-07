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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Один человек погиб, семь пострадали в массовом ДТП в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Минувшей ночью в Алматы произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек, еще семь - получили различные травмы. Водитель BMW, который мог спровоцировать смертельную аварию, взят под стражу, передает NUR.KZ.

По данным следствия, 28-летний водитель BMW двигался по улице Айтеке би на запад, а затем выехал на перекресток с улицей Желтоксан, не обратив внимания на знак "Уступи дорогу". Из-за чего произошло столкновение с Volkswagen Touareg и Renault Logan.

В результате аварии в больнице скончался один из пассажиров BMW, еще семь человек получили различные травмы - водитель и пассажир BMW, три пассажира Volkswagen Touareg и два пассажира Renault Logan. Их доставили в медицинское учреждение.

В ведомстве сообщили, что позже водитель немецкого авто, которого подозревают в виновности в ДТП, водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что следствие во время избрания для него меры пресечения будет ходатайствовать перед судом об аресте.

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