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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

CA-NEWS (CA) -  Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Они были удостоены награды за исследования того, как клетки приспосабливаются к кислороду.

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8 октября назовут нобелевских лауреатов по физике, 9 октября — по химии. 10 октября будут присуждены премии в области литературы за 2018 и 2019 годы, 11 октября назовут лауреата премии мира, передает "Ъ".

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