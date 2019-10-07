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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Танзила Нарбаева встретилась с главой сената Таджикистана

CA-NEWS (UZ) -  7 октября состоялась встреча председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзили Нарбаевой с главой Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Шукурджоном Зухуровым.

Как сообщила пресс-служба парламента РУ, в ходе встречи отмечалось, что взаимодействие между парламентами Узбекистана и Таджикистана является одним из важных механизмов в деле углубления отношений дружбы и добрососедства, повышения эффективности практических связей, а также действенного контроля реализации двусторонних договоренностей.

«Уверен, что межпарламентские отношения Узбекистана и Таджикистана поднимутся на качественно новый уровень как в формате двустороннего сотрудничества, так и в рамках межпарламентских структур», - подчеркнул Шукурджон Зухуров.

Укрепление контактов и поощрение диалога между парламентами двух стран также способствует координации действий, взаимодействию по наиболее важным вопросам, а также обмену опытом в сфере законотворчества. Функционирует межпарламентская группа Олий Мажлиса Республики Узбекистан по сотрудничеству с Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В этой связи Танзила Нарбаева пожелала успешного проведения предстоящего заседания межпарламентской группы дружбы между парламентами двух стран в Ташкенте.

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