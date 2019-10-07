В Ираке при разгоне демонстраций убиты и ранены десятки человек

CA-NEWS (CA) - На этой неделе по Ираку прокатилась волна массовых протестов. Большинство их участников - безработные молодые люди, которые требуют соблюдения своих экономических и социальных прав, передает служба новостей ООН.

Сегодня на брифинге в Женеве представитель ООН Марта Хуртадо выразила обеспокоенность по поводу гибели и ранений людей в ходе разгона демонстраций. Она призвала иракские власти не прибегать к неоправданно жестоким мерам, в том числе не применять слезоточивый газ.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что силы безопасности использовали в некоторых районах боевые патроны и резиновые пули, а также применяли против участников протестов слезоточивый газ, - сказала пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека. - Правозащитники ООН подтвердили гибель 12 человек в Багдаде. Одновременно мы получили информацию о том, что в ходе акций протеста в ряде других городов и поселков в общей сложности было убито около 30 человек, но я хотела бы подчеркнуть, что эта цифра еще не подтверждена. Еще сотни людей, в том числе сотрудники сил безопасности, получили ранения. Десятки участников были задержаны, хотя большинство из них уже освобождены», - заявила Марта Хуртадо.

Среди арестованных было трое журналистов. Двое из них уже на свободе. Поступают сообщения, что во многих провинциях Ирака власти блокируют доступ в интернет. Представительница ООН напомнила, что отключение интернета является нарушением права на свободу слова, а также на получение и распространение информации. Она предупредила, что такие ограничения чреваты ростом напряженности в обществе.

Марта Хуртадо призвала власти Ирака прислушаться к законным требованиям людей и содействовать реализации права граждан на труд. Она настоятельно рекомендовала Багдаду выполнять свои обязательства в рамках международного права в области прав человека и, в том числе, уважать право на мирные собрания и свободное выражение мнений.

«Любое применение силы должно соответствовать международным нормам и стандартам в области прав человека, включая принципы необходимости и соразмерности, - сказала представитель Управления ООН и добавила, что применение огнестрельного оружия возможно только в тех случаях, когда существует неминуемая угроза смерти или серьезных травм». Она настоятельно призвала иракские власти провести оперативное и независимое расследование всех случаев гибели и ранений участников демонстраций.

Сегодня же Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что внимательно следит за недавними демонстрациями протеста, прошедшими в нескольких странах. Он выразил глубокую обеспокоенность тем, что некоторые из них привели к насилию и в ряде случаев - к гибели людей и серьезным травмам.

Глава ООН напомнил всем государствам, что свобода выражения мнений и мирных собраний являются одними из базовых прав человека и их необходимо уважать. «Защита этих прав является одной из основ нашего общества и имеет решающее значение для продвижения демократии, развития и мира», - подчеркнул глава ООН.

Генеральный секретарь ООН вновь обратился с призывом к силам безопасности действовать с максимальной сдержанностью и в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Он также призвал и участников демонстраций воздерживаться от насилия.