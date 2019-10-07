Туркменистан и Дагестан свяжет паромное сообщение в 2020 году

CA-NEWS (TM) - Паромное сообщение между дагестанским городом Махачкала и туркменским Туркменбаши планируется открыть в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что паром сможет перевозить до 1 млн т грузов в год. С российской стороны это будет продукция промышленных предприятий. Туркмения, в свою очередь, ожидает получить от Махачкалы транзитную роль: согласно планам, грузы через дагестанский порт (принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м) будут следовать Новороссийск, далее — уходить в Европу.

Отмечается, что данное паромное сообщение уже было запущено в 2002 году, но просуществовало лишь около года.