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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с днем рождения

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Рахмон особо подчеркнул большой вклад Владимира Путина в дело успешного развития отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между Таджикистаном и Россией.

Была выражена готовность к совместной работе по укреплению таджикско-российского стратегического партнёрства в интересах народов двух стран и обеспечения региональной стабильности и безопасности.

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