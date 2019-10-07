Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с днем рождения

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Рахмон особо подчеркнул большой вклад Владимира Путина в дело успешного развития отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между Таджикистаном и Россией.

Была выражена готовность к совместной работе по укреплению таджикско-российского стратегического партнёрства в интересах народов двух стран и обеспечения региональной стабильности и безопасности.