В Нур-Султане муж сжег 75% тела жены

CA-NEWS (KZ) - Реаниматолог из НИИ травматологии Нур-Султана рассказала о состоянии сожженной мужем 38-летней женщины - у нее тяжелый ожоговый шок, повреждено 75% тела, пишет NUR.KZ.

"Потерпевшая поступила 6 числа на скорой помощи в нашу клинику - у нее термический ожог пламенем 75% площади тела.

Крайне тяжелый ожоговый шок. Термо-ингаляционные поражения верхних дыхательных путей и ожог коньюктивы 2-3 степени.

Состояние пациентки до сегодняшнего времени сохраняется крайне тяжелым, она находится в состоянии ожогового шока, проводится противошоковая терапия.

У нее ожог волосистой части головы, лица, у нее только нижние конечности от колен и ниже остались целы, остальное все повреждено", - рассказала реаниматолог Татьяна Лебига.

38-летняя женщина находится в реанимации - она не может дышать сама, поэтому ее легкие искусственно вентилируют, также она не может сама поддерживать давление - его поддерживают искусственно.

Пациентка находится на сильных опиоидных обезболивающих.

"Это очень тяжелое повреждение - прогноз для жизни, возможно, неблагоприятный. Сейчас остается только ждать - у взрослых 45% глубоких ожогов считаются несовместимыми с жизнью.

С пациенткой работают комбустиологи высшей категории", - добавила врач.