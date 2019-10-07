РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мирзиёев поздравил Путина с днём рождения по телефону

CA-NEWS (UZ) -  7 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

В начале беседы глава государства сердечно поздравил российского лидера с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и больших успехов, сообщила пресс-служба президента.

Подчеркнуто, что под руководством Владимира Путина обеспечивается устойчивое развитие страны, неуклонно растет благосостояние населения, укрепляется роль и авторитет России на международной арене.

Стороны отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, которые сегодня наполнились качественно новым содержанием.

Лидеры двух стран обратили внимание на важность своевременной практической реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений, наращивания объемов взаимной торговли, расширения сотрудничества в инвестиционной, научно-технической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других приоритетных сферах.

Президенты выступили за продолжение плодотворного межпарламентского, межрегионального и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсужден также график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

В завершение телефонного разговора главы государств подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению дружбы и многопланового партнерства между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на благо двух стран и народов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×