Мирзиёев поздравил Путина с днём рождения по телефону

CA-NEWS (UZ) - 7 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

В начале беседы глава государства сердечно поздравил российского лидера с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и больших успехов, сообщила пресс-служба президента.

Подчеркнуто, что под руководством Владимира Путина обеспечивается устойчивое развитие страны, неуклонно растет благосостояние населения, укрепляется роль и авторитет России на международной арене.

Стороны отметили последовательное укрепление узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, которые сегодня наполнились качественно новым содержанием.

Лидеры двух стран обратили внимание на важность своевременной практической реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений, наращивания объемов взаимной торговли, расширения сотрудничества в инвестиционной, научно-технической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других приоритетных сферах.

Президенты выступили за продолжение плодотворного межпарламентского, межрегионального и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсужден также график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

В завершение телефонного разговора главы государств подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению дружбы и многопланового партнерства между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на благо двух стран и народов.