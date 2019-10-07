Под Ташкентом мужчина несколько дней держал жену на цепи

CA-NEWS (UZ) - В в Зангиатинском районе Ташкентской области мужчина держал женщину на цепи по несколько часов в день: заковывал, когда уходил на работу, и освобождал после того, как возвращался вечером.

ГУВД Ташобласти сообщило подробности резонансного инцидента. Как сообщает ведомство, мужчина решил таким образом наказать свою жену.

По данным ведомства, с 23 по 26 сентября мужчина держал жену на цепи. Оказалось, что он держал женщину в таком положении по несколько часов в день: заковывал, когда уходил на работу, и освобождал после того, как возвращался вечером.

Женщина в результате действий своего супруга получила лёгкие телесные повреждения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственное незаконное лишение свободы» ст. 138 УК РУз.