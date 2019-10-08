В правительстве Казахстана представили проект «обновленного» механизма адресной помощи

CA-NEWS (KZ) - Минтруда и социальной защиты населения Казахстана 7 октября представило в правительстве проект «обновленного» механизма адресной социальной помощи (АСП).

Он предусматривает ежеквартальный пересчет АСП с 1 января 2020 года для «недопущения возможных нарушений», а также внедрение мер поддержки детей из малообеспеченных семей.

«Мы возвращаем ежеквартальное назначение и выплату АСП. <…> В случае несоответствия семьи, претендующей на получение социальной помощи, предъявляемым требованиям, участковые комиссии могут отказать в назначении АСП», — заявил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов на встрече в понедельник.

По словам министра, обязательным условием получения АСП будет трудоустройство члена семьи в рамках мер содействия занятости. «Мы предложим им работу по имеющимся вакансиям, трудоустройство на рабочие места, субсидируемые государством, льготные микрокредиты и безвозвратные гранты для открытия бизнеса. Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться не только ему, но и всей семье», — сказал Нурымбетов.

Новый механизм адресной помощи предусматривает внедрение с 1 января 2020 года гарантированного социального пакета для детей из многодетных семей и предполагает выплаты многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от дохода этих семей. Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить дифференцированным — в зависимости от количества детей, от 42 500 тенге до 73 375 тенге.

«Для детей дошкольного возраста будет предоставляться детское питание, гигиенические средства, образовательные услуги. Для детей школьного возраста предусмотрено горячее питание в школах, приобретение школьной одежды и принадлежностей, возмещение расходов на проезд, а также медицинское обслуживание», — заявил Нурымбетов. Кроме того, по заявлению министерства, малообеспеченным семьям с детьми планируют оказывать помощь в «приобретении навыков по ведению домашнего бизнеса».

По данным министерства, за первые девять месяцев текущего года адресная социальная помощь (АСП) была назначена более чем 400 тысячам семей, или около 2,1 миллиона человек. Более половины получателей АСП — члены многодетных семей. Согласно заявлению министерства, выявлено свыше 70 тысяч случаев сокрытия претендентами фактических доходов и «немало случаев» сокрытия фактов занятия бизнесом, «что привело к незаконному назначению адресной помощи». Сообщается, что либо прекращено осуществление выплат по ним, либо произведен пересчет по ним.

По словам министра Биржана Нурымбетова, АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Размер АСП, как и ранее, будет составлять разницу между среднедушевым доходом и 70 процентами от прожиточного минимума на члена семьи. Прожиточный минимум на 2020 год установлен в размере 31 183 тенге (80 долларов). Социальные выплаты привязаны к прожиточному минимуму либо к минимальному расчетному показателю (МРП), которые ежегодно повышаются в зависимости от инфляции.

После гибели пяти девочек из одной семьи при пожаре в столице в феврале 2019 года ряд регионов страны охватили протесты многодетных матерей. Сотни женщин потребовали повысить государственные пособия, решить жилищный вопрос, ввести льготы для многодетных семей.​ На фоне протестов власти повысили размер адресной социальной помощи, разработали программу льготной ипотеки, объявили о частичном списании беззалоговых потребительских кредитов, строительстве арендного жилья для нуждающихся.