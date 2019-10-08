До 2024 года население России будет расти только за счёт притока мигрантов, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Естественная убыль населения в России будет продолжаться как минимум до 2023 года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, который был внесён в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета, сообщает ТАСС.

Согласно документу, до 2023 года увеличению численности населения будет способствовать только рост числа мигрантов. Рассчитывать на естественный прирост населения можно лишь с 2024 года. Численность населения России к 2024 году может достигнуть около 149 миллионов человек.

Ранее Росстат зафиксировал ускорение естественной убыли населения России. В первой половине 2019 года число умерших россиян превышало число родившихся на 199 тысяч человек. Миграционный поток не смог компенсировать естественную убыль. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте. В начале 2019 года оно не превышало 35 миллионов человек.

В конце декабря Росстат сообщал, что в России впервые за 10 лет снизилась численность населения.

С 2015 года в статистике государственного агентства учитывается население Крыма (около двух миллионов человек). С момента аннексии полуострова Россией в 2014 году население полуострова сократилось примерно на 50 тысяч человек, в том числе за счёт переезда крымских татар в различные области Украины. При расчёте данных Росстат использует и демографические показатели полуострова, что может влиять на общую статистику.