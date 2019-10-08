В Узбекистане свадебные обряды без регистрации в ЗАГСе могут стать уголовно наказуемы

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за проведение никаха (свадебного обряда) без регистрации в госучреждениях, сообщает газета «Самаркандский вестник».

«За проведение никаха (обряда бракосочетания по мусульманским канонам) без регистрации в государственных учреждениях будет предусмотрено уголовное наказание. В связи с этим в настоящее время в республике разрабатываются поправки в законодательство, предусматривающие уголовное наказание для имамов, проводящих никах без соответствующих документов ЗАГСа», – сказала замглавы Самаркандской области, глава областного Комитета женщин Гавхар Алимова.

По данным местных СМИ, в республике в текущем году официальную регистрацию брака прошли 33 тысячи пар, живущих по законам шариата, примерено 12150 семей.

В Самаркандской области в текущем году было зафиксировано 2500 пар, живущих без официальной регистрации, 2300 из них узаконили свой брак.