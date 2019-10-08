В Душанбе журналистки стали "участницами" операции по аресту таксиста-наркоторговца

CA-NEWS (TJ) - Корреспонденты Радио Озоди в Душанбе Афсона Акобиршоева и Тахмина Хакимова были задержаны после того, как стали невольными свидетелями спецоперации милиции по аресту подозреваемого в наркоторговле таксиста.

По последней информации, корреспондентов Радио Озоди отпустили из ОМВД по району Фирдавси после 2,5 часов задержания. Журналисты написали объяснительную записку.

Тахмина Хакимова рассказала, что она начала видеосъемку после того, как группа из 5 человек подошла к машине и пыталась задержать водителя такси, пассажирами которого были корреспонденты Радио Озоди. По ее словам, они не знали, кто они и по какой причине хотят задержать таксиста. Тахмина сообщила об инциденте компании, которой принадлежал такси. Через некоторое время один из напавших, показав служебное удостоверение сотрудника МВД, представился как руководитель спецгруппы, и в спокойном тоне сообщил, что проводится операция по аресту подозреваемого в наркоторговле таксиста.

Корреспонденты Радио Озоди также показали свои документы. Руководитель спецгруппы сказал, что закажет такси, но посмотрев видеосъемку, решил увезти журналистов в ОМВД.

По словам Тахмины Хакимовой, в ОМВД по району Фирдавси пригрозили, что их посадят на 15 суток за препятствование работе сотрудников милиции.

Ранее один из сотрудников милиции подтвердил, что Афсона Акобиршоева и Тахмина Хакимова находятся в здании ОМВД и стражи порядка устанавливают их личность. Афсона и Тахмина более года работают в качестве журналиста и видеооператора в душанбинском бюро Радио Озоди.

Напомним, Афсона Акобиршоева стала первой в истории Таджикистана девушкой, по заявлению которой было заведено и рассмотрено административное дело о сексуальных домогательствах. Журналистка подверглась оскорбительным выкрикам со стороны строителей, работавших на реставрации государственного комплекса «Кохи Вахдат» в центре города. Мужчины свистели ей в след, стонали, имитируя оргазм, обсуждали, что у девушки под платьем, а один из рабочих даже попытался показать Акобиршоевой свой половой орган, когда она стала снимать строителей на телефон.

Афсона Акобиршоева обратилась с жалобой в отделение милиции, однако там на заявление должным образом не отреагировали. После этого она обратилась с жалобой на имя министра внутренних дел и в тот же день жалоба была рассмотрена и направлена в суд столичного района Исмоили Сомони. Дело рассматривалось по статье 460 («Хулиганство») Кодекса об административных правонарушениях. Суд Душанбе оштрафовал мужчин, оскорбивших на улице журналистку на 350 сомони ($37) каждого.