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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ирак выводит армию из района в Багдаде после смертоносных столкновений

CA-NEWS (CA) -  Иракские военные заявили, что премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал вывести армейские подразделения из преимущественно шиитского района Багдада и заменить их силами федеральной полиции после столкновений в выходные, сопровождавшихся гибелью людей.

Приказ от 7 октября о выводе армии из пригорода Багдада Садр-Сити издан после того, как в результате антиправительственных протестов по всей стране менее чем за неделю были убиты более 100 человек.

Демонстранты выступают против высокого уровня безработицы, плохой работы общественных услуг и широко распространенной коррупции.

В своем заявлении военные признали, что в отношении демонстрантов применялась «чрезмерная сила», и сообщили, что власти «начали привлекать к ответственности тех командиров, которые осуществляли эти противоправные действия».

Эта волна протестов — крупнейшие по числу погибших волнения с тех пор, как в 2017 году объявили о поражении экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке, — рассматривается как первая серьезная проблема для правительства Махди с момента его прихода к власти почти год назад.

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