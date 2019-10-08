Ирак выводит армию из района в Багдаде после смертоносных столкновений

CA-NEWS (CA) - Иракские военные заявили, что премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал вывести армейские подразделения из преимущественно шиитского района Багдада и заменить их силами федеральной полиции после столкновений в выходные, сопровождавшихся гибелью людей.

Приказ от 7 октября о выводе армии из пригорода Багдада Садр-Сити издан после того, как в результате антиправительственных протестов по всей стране менее чем за неделю были убиты более 100 человек.

Демонстранты выступают против высокого уровня безработицы, плохой работы общественных услуг и широко распространенной коррупции.

В своем заявлении военные признали, что в отношении демонстрантов применялась «чрезмерная сила», и сообщили, что власти «начали привлекать к ответственности тех командиров, которые осуществляли эти противоправные действия».

Эта волна протестов — крупнейшие по числу погибших волнения с тех пор, как в 2017 году объявили о поражении экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке, — рассматривается как первая серьезная проблема для правительства Махди с момента его прихода к власти почти год назад.