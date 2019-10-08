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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ашхабад примет чемпионат Азии по футзалу 2020 года

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 октября подписал Постановление, о проведении в туркменской столице Чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщает интернет издание «Туркменистан ― сегодня».

Игры пройдут в период с 24 февраля по 10 марта 2020 года. Согласно документу Министерству спорта и молодёжной политики страны совместно с Федерацией футбола Туркменистана и Азиатской конфедерацией футбола разрешено провести данный чемпионат.

Игры пройдут в спорткомплексе боевых искусств и комплексе по игровым видам спорта Олимпийского городка. В соответствии с Постановлением создан организационный комитет по проведению ЧА и утверждён его состав.

Документом предписано разработать и утвердить Положение о проведении спортивного мероприятия.

Добавим, национальная сборная Туркменистана по футзалу основана в 2004 году. На данный момент сборную тренирует хорватский специалист Роберт Грдович. Федерация футбола Туркменистана (ФФТ) — туркменская национальная футбольная организация, член ФИФА и Азиатской конфедерации футбола. Главная цель — содействие в развитии и популяризации футбола в стране. ФФТ занимается организацией игр Чемпионата Туркменистана, организует игры сборной страны, также занимается развитием детско-юношеского футбола.

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