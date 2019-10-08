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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стали известны самые перегруженные туристами места в мире

CA-NEWS (CA) -  Эксперты исследовательской компании Columbus Direct опубликовали рейтинг самых посещаемых и перегруженных туристами мест в мире. Полный список размещен на официальном сайте организации.

Специалисты составили рейтинг, исходя из количества туристов на квадратную милю в день. Выяснилось, что самым переполненным считается остров Пхукет в Таиланде, где на каждую квадратную милю (одна квадратная миля равняется 2,58999 квадратного километра) приходится примерно пять тысяч посетителей.

Вторую позицию занял город Пальма, где в день на каждой квадратной миле в среднем оказывается 2,9 тысячи туристов. На третьей строчке расположилась Паттайя (2,7 тысячи туристов), а на четвертую строчку попал Париж (около тысячи путешественников на квадратную милю в день).

Кроме того, в топ-10 самых загруженных туристических мест попали Барселона (605 туристов), Куала-Лумпур (367 туристов), Милан (344 туриста), Осака (268 туристов), Сингапур (127 туристов) и Нью-Йорк (119 туристов).

В сентябре стало известно, что Бангкок — самый посещаемый город мира в 2018 году. За один год в столицу Таиланда приехали 22,78 миллиона туристов, которые в общей сложности потратили в городе 20,03 миллиарда долларов. Вторую позицию в рейтинге занял Париж — в 2018 году туда приехали 19,1 миллиона путешественников.

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