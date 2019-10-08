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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Землетрясение зафиксировано на границе Китая и Казахстана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (KZ) -  Эпицентр явления находился примерно в 40 километрах от казахско-китайской границы, землетрясение такой интенсивности оцениваются как «довольно сильные», передаёт Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 16:40 мск в понедельник, 7 сентября, имел координаты 44.86 градуса северной широты и 81.95 градуса восточной долготы. Он находился примерно в 40 км от китайско-казахстанской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

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