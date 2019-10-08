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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы владельцев зданий, плохо защищенных от терактов, оштрафовали почти на $77 тысяч

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы слабозащищенные в антитеррористическом отношении объекты оштрафованы на 33 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

На территории Алматы расположено свыше полутора тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении. В их числе объекты массового скопления людей, особо важные государственные объекты, стратегические и опасные производственные объекты.

По данным ведомства, с начала текущего года специально созданной рабочей группой проверкой охвачено более 90 процентов из обозначенных объектов, по результатам чего руководителям свыше 600 объектов внесены предписания об устранении нарушений установленных требований к антитеррористической защищенности. В отношении руководителей 101 объекта собраны административные материалы и для принятия решения направлены в специализированный межрайонный суд Алматы, в результате 99 собственников объектов уже подвергнуты административному штрафу на сумму более 33 миллионов тенге ($76, 8 тыс).

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