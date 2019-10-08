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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Германия договорились о реализации инвестиционных проектов на $700 млн

CA-NEWS (KZ) -  7 октября в Берлине состоялся казахстанско-германский бизнес-форум. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-министра страны Роман Скляр, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

В рамках форума, в котором приняли участие более 200 представителей деловых кругов двух стран, были рассмотрены перспективные проекты инвестиционной и торгово-экономической сфер, достигнуты договоренности о реализации инвестиционных проектов с немецкими компаниями на общую сумму порядка $700 млн.

В своем выступлении Роман Скляр подчеркнул, что данный бизнес-форум стал хорошей площадкой для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, придания импульса развитию партнерства в таких актуальных сферах, как логистика, а также открытия новых ниш двустороннего взаимодействия.

Товарооборот по итогам 2018 года достиг исторического максимума в 5,1 млрд. евро, что составляет порядка 85% объема внешней торговли Германии со всеми странами Центральной Азии. При этом, за последние 14 лет немецкие компании инвестировали в Казахстан порядка 5 млрд. долл. США.

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