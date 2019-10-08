Президент Узбекистана принял спикера нижней палаты парламента Таджикистана

- Узбекистан, политика
- 11:16, 08 октября 2019
- Просмотров: 211 English
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября принял делегацию Республики Таджикистан во главе с председателем Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли этой страны Шукурджоном Зухуровым.
Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи отмечена важность налаживания тесной совместной работы на уровне комитетов и межпарламентских групп в целях реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне.
В завершение встречи Шукурджон Зухуров заверил, что парламент Таджикистана будет всемерно содействовать дальнейшему укреплению отношений дружбы и стратегического партнерства в интересах двух братских стран и народов.
Председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана пожелал успешного проведения в декабре этого года парламентских выборов в Узбекистане.