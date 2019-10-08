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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял спикера нижней палаты парламента Таджикистана

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября принял делегацию Республики Таджикистан во главе с председателем Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли этой страны Шукурджоном Зухуровым.

Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи отмечена важность налаживания тесной совместной работы на уровне комитетов и межпарламентских групп в целях реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне.

В завершение встречи Шукурджон Зухуров заверил, что парламент Таджикистана будет всемерно содействовать дальнейшему укреплению отношений дружбы и стратегического партнерства в интересах двух братских стран и народов.

Председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана пожелал успешного проведения в декабре этого года парламентских выборов в Узбекистане.

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