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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Подмосковье мужчина из Таджикистана покончил с собой после смерти ребёнка, захлебнувшегося молоком

CA-NEWS (TJ) -  Настоящая трагедия разыгралась в семье выходцев из Таджикистана, проживающих в подмосковной Балашихе. Во время ночного кормления захлебнулся новорожденный сын пары, а молодой отец, не выдержав утраты, свел счеты с жизнью.

Все произошло около часа ночи 7 октября сразу после грудного кормления. Малыш, по предварительной версии регионального управления СКР, захлебнулся отторгнутым молоком. Родители заметили неладное, когда у него начались судороги. Отец вызвал медиков, но к моменту их прибытия мальчик скончался.

Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, только глава семейства об этом не узнает — стоило врачам покинуть его квартиру на 10-м этаже, он покончил с собой. Тело мужчины обнаружили под окнами.

По данным "МК", мальчику было всего полтора месяца от роду. Его отец более 12 лет жил в Подмосковье и имел российское гражданство. Похоронить своих мужчин безутешная вдова планирует на Памире.

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