Мисс Таджикистана отказалась от участия в конкурсе «Miss Tourism World» из-за дефиле в «бикини»

CA-NEWS (TJ) - Мисс Таджикистана отказалась выходить в бикини на конкурсе «Miss Tourism World»: все в шоке, но Сабрина горда и не жалеет об этом, сообщает Азия Плюс.

Сабрина Зухурова из Таджикистана прошла несколько туров конкурса «Miss Tourism World» и попала в ТОП - 5. Но потом отказалась танцевать в «бикини» и жюри сминусовали ей 50 баллов. Но она все равно осталась в ТОП - 10 лучших участниц конкурса «Miss Tourism World».

«Я в бикини решила не выходить. Не нужна мне корона, мне честь и гордость дороже. Это был прямой эфир, и когда объявили, что «Мисс Таджикистан» отказалась выходить в бикини, все были в шоке, но я была горда и не жалею ни о чем», - сказала «АП» Сабрина.

Сабрина также добавила, что она не знала, что надо будет танцевать в бикини и готовила национальный танец.

«До выхода мы должны были выходить перед жюри в естественном виде – без макияжа и прически. Я очень надеялась попасть в ТОП-5 конкурса. И попала. А тут сказали, что мы должны танцевать в бикини, и я отказалась», - отметила Сабрина.

Конкурс «Miss Tourism World» проходит в Китае с 20 августа. В нем участвуют девушки из 90 стран мира. Финальный день конкурса состоится 10 октября.

Сабрина попала на этот конкурс случайно, организаторы увидели ее в Instagram и выслали приглашение: девушка с удовольствием согласилась выступить от имени Таджикистана.

О себе девушка рассказала, что родилась 13 октября 1995 года в Таджикистане. Закончила факультет экономики Национального таджикского университета с отличием. Работает в «Ориёнбанке». И именно этот банк профинансировал выступление девушки в конкурсе.

Ранее Сабрина уже участвовала в подобных конкурсах. Например, в «Miss Union» 2019 года в Ташкенте она заняла первое место, а в 2018 году девушка участвовала в «Топ модель СНГ» в Армении и стала «Мисс зрительских симпатий».