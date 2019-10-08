Забравшийся в юрту медведь растерзал мужчину с ребёнком в Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии медведь пробрался в юрту и разорвал мужчину с ребенком. Об этом сообщает издание «Монголия Сейчас».

Драма разыгралась в сомоне Ероо. Этот случай с нападением медведя получил широкий общественный резонанс. Местные жители крайне встревожены: если раньше хищники стали нападать на домашний скот, то теперь добрались и до людей.

По словам очевидцев, от мужчины остались только ноги. Убитого малыша медведь закопал.

Селяне обеспокоены тем, что теперь нужно быть крайне осторожными и придумывают, как обезопасить свои семьи. Они требуют разрешить убивать медведей с целью защиты и сетуют на бездействие властей.

Эксперты считают, что хищные животные стали выходить к населенным пунктам региона из-за голода в лесу, отмечает издание.