Глава МИД России прибывает с двухдневным визитом в Казахстан

Сергей Лавров

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, встретится в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе своего двухдневного визита в Казахстан 8 октября.

Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров днем ранее сообщил, что планируется встреча Лаврова с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, сообщило новостное агентство «Интерфакс».

«Главы МИД России и Казахстана обсудят ключевые вопросы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений», – сказал пресс-секретарь. Среди них – ООН, Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В повестку дня включены вопросы глобальной и региональной безопасности, а также текущие вызовы и угрозы.

Стороны, как сообщается, обсудят вопросы подготовки к предстоящим двусторонними и многосторонним мероприятиям, которые состоятся до конца текущего года. Среди них – 16-й форум межрегионального сотрудничества в Омске, встреча в рамках ОДКБ в столице Кыргызстана Бишкеке.