США наложили санкции на компании из Китая, причастные к нарушению прав мусульман в Синьцзяне

CA-NEWS (CA) - Министерство торговли США наложило санкции на 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая.

По сообщениям международных правозащитных организаций и многочисленных свидетелей, китайские власти уже несколько лет преследуют представителей этнических меньшинств, преимущественно исповедующих ислам: уйгуров, казахов, киргизов и представителей других национальностей. Их ограничивают в перемещении, подвергают постоянной слежке при помощи специальных программ и камер видеонаблюдения, а также массово задерживают и отправляют в "лагеря перевоспитания". Там людей держат неограниченный срок, подвергая воздействию коммунистической пропаганды, и принудительно заставляют учить китайский язык.

Среди тех, кто внесен в санкционный список: Управление общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, 19 подчиненных ему организаций, 8 технологических компаний, Hikvision, крупнейший в мире производитель систем видеонаблюдения, Dahua, которая также занимается производством систем видеонаблюдения, Megvii и IFlytek: они разрабатывали программы распознавания лиц и человеческого голоса.

В заявлении Министерства торговли США говорится, что эти структуры "были уличены в нарушениях прав человека и злоупотреблении во время кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведении электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманских меньшинств".

Внесение в специальный список Министерства торговли означает запрет на импорт этими компаниями американских технологий, за исключением случаев, когда это делается по специальному разрешению властей США.

В Hikvision уже выразили протест по поводу этого решения и заявили, что действия США "подрывают усилия глобальных компаний по защите прав человека". Также там пригрозили тем, что решение о санкциях "негативно отразится на экономике США".

Ранее власти США уже наложили санкции на китайскую компанию Huawei, объяснив это тем, что она "представляет угрозу" для нацбезопасности США.

По данным ООН, в китайских "лагерях перевоспитания" сейчас находятся более полутора миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств.