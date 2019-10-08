В Узбекистане руководство школы пытается скрыть избиение ученика педагогом

CA-NEWS (UZ) - На видео, распространенном в узбекском сегменте соцсетей, школьник в слезах рассказывает об избиении со стороны учителя. Как стало известно, инцидент произошел неделю назад в 30-й школе в Асакинском районе Андижанской области, передает centralasian.org.



На видеозаписи продолжительностью две минуты запечатлен мальчик со слезами на глазах зашивающий свои брюки. В это время голос за кадром спрашивает его о причине слез. Мальчик говорит, что поругался с одним из одноклассников, а заставший их за ссорой учитель ударил именно его.

«Учитель два раза нанес мне пощечину»​, –​ говорит школьник на видеозаписи.

При просмотре видеозаписи становится ясно, что мальчик живет в малоимущей семье. Он говорит, что его единственные школьные брюки порвались во время ссоры с одноклассником.

Кроме того, мальчик на видео рассказывает об оскорблениях со стороны избившего его учителя.

«Учитель постоянно оскорбляет меня, называя дворняжкой. Какое он имеет право оскорблять и бить меня. У меня не осталось никакого желания посещать урок географии»​, –​ говорит избитый учителем школьник.

В ходе изучения темы стало известно, что инцидент с избиением ученика произошел в школе №30 в Асакинском районе Андижанской области. Мальчик на видео оказался учеником 7-го класса данной школы.

Один из сотрудников школы, осведомленный о произошедшем, говорит нашему радио, что избиение ученика произошло неделю назад на уроке географии.

–​ В тот день между одноклассниками произошла ссора. Заставший их во время ссоры учитель нанес несколько пощечин мальчику на видео. Почему-то в последнее время поступает очень много жалоба на учителя географии. В прошлом месяце в школу приходили родители пятиклассника и пожаловались завучу на то, что учитель географии побил их ребенка, – говорит один из сотрудников 30-й школы.

Заведующая учебной частью Шарифа подтвердила информацию о том, что в начале сентябре родители одного из учеников пожаловались ей на учителя географии Н.Э. Однако завуч школы заявила, что не в курсе об инциденте с избиением семиклассника, произошедшего на прошлой неделе на уроке географии.

​Директор школы Гулчехра Мирзаахмедова подтвердила инцидент с избиением ученика. "Я только что посмотрела это видео. После вызвала в свой кабинет учителя географии, пригласила в школу родителей ученика. Сейчас мы решим эту проблему, вы перезвоните мне чуть позже", – сказала директор школы.

Собеседник из Асакинского района говорит, что руководство 30-й школы пытается «замять» дело с избиением ученика.

– Руководство школы нашло человека, который снимал все на видео, и начало оказывать давление на него, требуя удалить видео из Интернета, – сказал собеседник.

Как сообщается на сайте Министерства образования Узбекистана, проект по предотвращению травли и агрессивного поведения в школах и обучению методов позитивной психологии начался в феврале этого года.

Проект будет реализован в 2019-2020 годах и будет направлен на адаптацию учебных материалов по предотвращении насилия под узбекский контекст и законодательства. В проекте примут участие эксперты из Европы.