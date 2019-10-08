Во Вьетнаме в один день вынесли восемь смертных приговоров

CA-NEWS (CA) - Суды Вьетнама в один день приговорили восемь граждан страны к смертной казни и еще троих - к пожизненному заключению за нелегальную торговлю наркотиками, сообщает во вторник международная интернет-версия газеты Vietnam Express.

Как передает РИА Новости, суд города Хошимин 7 октября приговорил к смертной казни семерых мужчин и одну женщину, участников преступной группировки, в течение долгого времени ввозившей во Вьетнам тяжелые наркотики, в том числе героин, через границу между Вьетнамом и Лаосом. Один участник группировки приговорен к пожизненному заключению, сообщает издание. Все приговоренные были арестованы в июле прошлого года. Как выяснило следствие, наркотики сначала доставлялись в порт Дананг, через который из Лаоса, не имеющего выхода к морю, идет поток грузов, а затем распределялись по территории Вьетнама, говорится в сообщении.

В тот же день суд провинции Сон Ла на севере Вьетнама приговорил троих подсудимых к смертной казни за нелегальное распространение наркотиков и запрещенных веществ, еще два человека получили пожизненное заключение и один – 18 лет тюрьмы, сообщает газета.

По законам Вьетнама, хранение или контрабанда более 600 граммов героина или более 2,5 кг амфетамина карается смертью. Также, смертная казнь является наказанием за нелегальное производство на территории страны более 100 граммов героина или более 300 граммов других наркотиков, напоминает издание.