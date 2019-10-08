СМИ сообщили об ударах турецкой авиации по позициям курдов в Сирии

CA-NEWS (CA) - Турецкая авиация нанесла удар по позициям курдов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили ливанский телеканал Al-Mayadeen и сирийские СМИ.

Это произошло в провинции Хасака, где находится штаб-квартира курдских вооруженных формирований. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее президент Реджеп Эрдоган объявил о готовности турецких войск начать военную операцию на территории к востоку от реки Евфрат.

Комментируя нанесенные авиаудары, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что действия турецкой армии являются временной мерой, так как Анкара с уважением относится к территориальной целостности Сирии.

Сирийские курды – ключевой партнер США в борьбе против "Исламского государства", экстремистской группировки, запрещенной ряде стран. Турция считает курдские формирования – террористическими.

6 октября президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По результатам разговора Трамп объявил, что не будет поддерживать Эрдогана в проведении военной операции на севере Сирии. Американские войска, по словам Трампа, никак не будут в ней участвовать. Трамп также заявил, что разрушит и уничтожит экономику Турции, если она сделает что-то, что не понравится ему лично.