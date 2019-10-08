«Узтрансгаз» вернёт потребителям более $20 млн, полученных в качестве необоснованного дохода

CA-NEWS (UZ) - АО «Узтрансгаз» получило необоснованные доходы в размере 188 миллиардов 200 миллионов сумов (более $20 млн) от поставок природного газа хозяйствующим субъектам в 2018 году и первом квартале 2019 года.

Антимонопольный комитет Узбекистана заявил 7 октября, что это стало известно объявлено после проверок в нескольких региональных филиалах «Узтрансгаза».

Согласно официальному сообщению, было выявлено 8 701 случая неправомерного завышения со стороны региональных газоснабжающих предприятий установленных тарифов и незачета осуществленной хозяйствующими субъектами предоплаты.

В этой связи, Антимонопольным комитетом и его территориальными управлениями в соответствии с возложенными задачами в отношении региональных газоснабжающих предприятий возбуждены дела о нарушениях Закона «О естественных монополиях» и даны предписания о возврате потребителям необоснованно полученного дохода.

"На сегодняшний день, региональными газоснабжающими предприятиями ведутся работы по возврату указанной суммы соответствующим хозяйствующим субъектам", — передает Антимонопольный комитет.