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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Пусть К.Алламжонов борется за аудиторию, а не говорит об информационной войне», - правозащитники

CA-NEWS (UZ) -  Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана (АИМК) провело совещание, посвященное деятельности правительственных пресс-служб.

На встрече 4 октября глава агентства Комил Алламжонов и его заместитель, старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева, подвергли критике деятельность пресс-служб государственных органов за пассивность.

Комилжон Алламжонов, обвиняющий глав пресс-служб в неспособности быстро реагировать на требования современного медиа-пространства, использовал словосочетание «информационная война», передает Centralasian.org.

«Здесь собрались 78 руководителей информационных служб. Если каждый из них будет публиковать, по одному сообщению, в день медиа-пространство насытится таким количеством информации. Это очень важный и актуальный вопрос во время информационной войны», – процитировало Алламжонова издание Kun.uz.

Независимый журналист из Ферганы Баходирхон Элибоев назвал использование этого словосочетания главой АИМК «тревожным»:
«В то же время официальные СМИ теряют аудиторию в современном медиа-пространстве. Если бы Комил Алламжонов использовал фразу «не война за информацию, а борьба за аудиторию, было бы понятнее», - отметил журналист.

Независимый журналист и глава Общества правозащитников «Эзгулик», Абдурахман Ташанов говорит, что пресс-службы правительственных учреждений и различных государственных учреждений по-прежнему боятся свободной прессы. «До тех пор, пока пресс-службы продолжат опасаться иностранных СМИ, таких как Радио Свободы (Озодлик) и Би-би-си, проблемы главы АИМК Комила Алламжонова не уменьшатся», - заявил Ташанов.

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