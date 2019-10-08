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  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана поручил нарастить количество международных авиарейсов
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил открывать небо и увеличивать количество международных авиасообщений, передает Total.kz.

«Надо «открывать небо». Это мое поручение правительству. Нечего бояться, потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая фаворитная. Нужно открывать небо», – поручил на совещании по дальнейшему развитию столицы Токаев.

Он добавил, что раз столица Казахстана позиционирует себя как международный центр, то, чтобы стать таковым, важно соединять город прямыми рейсами с ведущими городами мира.

«В настоящее время из города Нур-Султана прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям – этого недостаточно», – подчеркнул глава государства.

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