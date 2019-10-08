Президент Казахстана возмутился отсутствием уюта в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возмутился, что в Нур-Султане нет единой градостроительной политики, что приводит к отсутствию уюта в столице, и предложил разукрасить город. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости.

"В городе отсутствует единая градостроительная политика, это приводит к хаотичной, беспорядочной застройке в ряде районов, оформление некоторых улиц и зданий не имеют единого гармоничного стиля. Вы, наверное, слышали отклики и туристов, и других людей, которые специально приезжают посмотреть на столицу, в целом они, конечно, положительные, но отмечают и то, что в городе присутствует эклектика: одно здание построено в одном стиле, другое здание - совершенно в другом стиле и, самое главное, - нет уюта в столице", - сказал Токаев в ходе совещания по развитию Нур-Султана.

По его словам, в столице Казахстана "асфальт трескается, зелени мало". "Нет ощущения, что за городом внимательно следят, за городом ухаживают, нет такого ощущения, нет хозяина, мы научились хорошо делать презентации, лазерными указками показываем на объекты, говорим: мы это сделаем, то сделаем", - сказал Токаев, добавив, что нужна стратегия.

"Надо разукрашивать город, о чем неоднократно говорил Елбасы (Лидер нации, Нурсултан Назарбаев - ред.), следить за городом", - добавил президент.

Он отметил, что акимы (главы) районов должны ходить пешком и знать о жизни каждого здания, а не сидеть в кабинетах. "Я понимаю, что надо делать скидку на климат, у нас суровый климат, но все можно сделать", - сказал Токаев, поставив в пример Рейкьявик и Осло.

"Нет хозяйственного подхода, пока не поздно я поручаю разработать единый дизайн-код для оформления городских улиц и зданий, это мое строжайшее поручение акимату (администрации)", - заявил Токаев.