В Андижане избили замдиректора школы, требовавшего дресс-код от учителя

CA-NEWS (UZ) - В Андижане заместитель директора средней школы № 50 Шукрило Урманов и учитель Гайрат Ашуров потребовали соблюдение дресс-кода в школе от учителя математики, после чего, были избиты двумя неизвестными во дворе школы.

По словам сотрудника Андижанского областного управления народного образования Шухрата Касымова, инцидент расследуется.

Представитель Министерства народного образования Анвар Умаров сообщил, что официальный сайт министерства предоставит информацию о том, что произошло.

Врач Андижанской больницы скорой помощи подтвердил, что Шукрило Урманов и Гайрат Ашуров обратились за медицинской помощью 5 октября с лёгкими телесными повреждениями.

В милиции Андижана отметили, что к ним не поступало жалоб об избиении.

По словам учителя школы № 50, учительница математики пришла 5 октября на работу в нарушении установленных правил (в головном уборе).

Заместитель директора по вопросам духовности и просвещения, а ныне исполняющий обязанности директора школы, Шукрило Урманов, вызвал учительницу математики в коридор и призвал его соблюдать дресс-код.

Учитель школы № 50, который стал свидетелем этого разговора, сказал, что между ними завязался "спор".

По словам преподавателя, учительница Юсупова пригрозила замдиректору рассказать об этом своему супругу со словами: "Я скажу мужу, чтобы он убил тебя".

После этой угрозы в школу пришёл ее муж вместе с неизвестным мужчиной, и выволокли исполняющего обязанности директора Урмонова и инструктора по военной подготовке Ашурова во двор школы.

Сообщается, что двое мужчин избили Урманова и Ашурова на школьном дворе бейсбольной битой, которую они привезли с собой. Женщины-учителя, которые пытались разнять их, были также избиты. Двух учителей увезли на машине скорой помощи.

Врач службы скорой помощи Андижанской области подтвердил, что 5 октября этим двум учителям была оказана медицинская помощь.

В начале этого года на портале обсуждения законопроектов и нормативных актов Республики Узбекистан был опубликован законопроект «О статусе учителя». Статья 11 данного законопроекта об этике учителей гласит: «Требования к одежде учителей могут устанавливаться образовательными учреждениями».