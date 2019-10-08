Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

CA-NEWS (CA) - Во вторник, 8 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

В этом году лауреатами премии стали канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии" (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (вторая половина премии).

Джеймсу "Джиму" Пиблсу 84 года, в настоящее время он является профессором Принстонского университета (США). Мишелю Майору 77 лет, он работает в Женевской обсерватории. Дидье Кело 53 года, он работает в Кэвендишской лаборатории в Великобритании и в Женевском университете в Швейцарии.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

В прошлом году лауреатами премии в области физики были объявлены Артур Ашкин (США), Жерар Моро (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада). Ашкин получил половину премии "за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах". Моро и Стриклэнд получили вторую половину премии "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".