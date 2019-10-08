РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

CA-NEWS (CA) -  Во вторник, 8 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

В этом году лауреатами премии стали канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии" (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (вторая половина премии).

Джеймсу "Джиму" Пиблсу 84 года, в настоящее время он является профессором Принстонского университета (США). Мишелю Майору 77 лет, он работает в Женевской обсерватории. Дидье Кело 53 года, он работает в Кэвендишской лаборатории в Великобритании и в Женевском университете в Швейцарии.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

В прошлом году лауреатами премии в области физики были объявлены Артур Ашкин (США), Жерар Моро (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада). Ашкин получил половину премии "за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах". Моро и Стриклэнд получили вторую половину премии "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане началась работа по изменению Конституции
  • Премьер-министр Монголии совершит официальный визит в Казахстан
  • У погибшей в Турции узбекистанки Нодиры Кодировой обнаружены два пулевых отверстия и синяки - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×