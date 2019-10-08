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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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АБР планирует направить на поддержку развития Таджикистана $404 млн

CA-NEWS (TJ) -  Азиатский банк развития в течение ближайших трех лет планирует выделить на поддержку развития Таджикистана $404 млн.

Финансовая помощь Таджикистану на 2020-2022 годы запланирована в объеме $404 млн для оказания содействия в решении вызовов и потребностей страны, говорится в сообщении представительства АБР в Душанбе.

Отмечается, что окончательный объем помощи будет зависеть от наличия средств АБР и готовности проектов, а также возможного партнерства и потенциального софинансирования со стороны других многосторонних и двусторонних организаций.

«Наш трехлетний план соответствует текущей стратегии партнерства АБР со страной и национальным приоритетам развития, - отметил постоянный представитель АБР в РТ Прадип Сривастава. - В дополнение к проектам в государственном секторе АБР рассмотрит возможность инвестиций частному сектору в агробизнесе, финансовом секторе и других отраслях».

Индикативный инвестиционный план включает проекты по развитию трудовых навыков, дальнейшему развитию энергетической отрасли, включая поддержку реформ в отрасли и улучшение инфраструктуры, поддержке развития финансового сектора, а также улучшению управления водными ресурсами.

Кроме того, АБР планирует поддержать проекты по развитию туризма, реабилитации ключевых автомобильных коридоров, развитию городской инфраструктуры, улучшению устойчивости к стихийным бедствиям и реформированию инвестиционного климата.

АБР мобилизовал для Таджикистана с 1998 года свыше $1,8 млрд, включая более $1,1 млрд в виде грантов.

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