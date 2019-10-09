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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пожилой мужчина умер в аэропорту Ташкента. «Скорая» не успела приехать из-за пробки

CA-NEWS (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана призвало водителей уступать дорогу машинам скорой помощи, которые из-за этого часто не успевают вовремя доехать до места.

«11 сентября 2019 года в 07:25 в call-центр поступил вызов о том, что в зале международного аэропорта у 60-летнего мужчины случился обморок. Через одну минуту, то есть в 07:26, по вызову выехала бригада скорой помощи. Но машина по пути попала в затор на дороге около Яккасарайского дворца торжеств и находилась в пробке в течение 5-6 минут. Несмотря на то, что сирены были включены, никто из водителей не уступил дорогу машине скорой помощи», – говорится в сообщении Минздрава.

Прибыв на место, врач и фельдшер «скорой» увидели, что медицинские работники аэропорта оказывают больному медпомощь и включились в процесс, провели реанимацию легких и сердца. Но, не смотря на действия врачей, больной умер. К сожалению, эти 5-6 минут в пробке решили многое.

«Одной из причин является то, что машине скорой помощи не уступают дорогу. В развитых зарубежных странах у водителей высокая личная ответственность и культура по освобождению дороги машинам скорой помощи. А на наших дорогах мы видим обратное. Есть и такие, кто не реагирует даже на звуки сирены», – сказал Podrobno.uz местный консультант по вопросам экстренной и скорой медицинской помощи Обиджон Дилмуродов.

По официальным данным, всего за девять месяцев этого года только в Ташкенте были принято и обслужено около 750 тысяч вызовов, этот показатель на 7 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.

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