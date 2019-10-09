За 8 месяцев в роддомах Самарканда скончались 350 младенцев

CA-NEWS (UZ) - В родильных домах Самаркандской области с начала года погибли свыше 350 младенцев и 13 матерей.

Эти данные были озвучены в ходе собрания руководителей медицинских учреждений с участием главы области Эркинжона Турдимова.

Хоким области Эркинжон Турдимов раскритиковал деятельность родильных комплексов в Кошрабадском, Пахтачинском, Акдарьинском, Нарпайском, Булунгурском, Ургутском районах и городе Самарканде, где были зафиксированы смерти матерей и младенцев.

Среди основных проблем – отсутствие необходимых медикаментов, оборудования, бытовых условий, а также переполненность роддомов, сообщила пресс-служба областной администрации.

По итогам совещания были сняты с должностей несколько руководителей.

По данным Госкомстата, за первое полугодие число умерших детей в возрасте до 1 года по Узбекистану составило 3400, из них 55,3% умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде. Самый высокий коэффициент младенческой смертности зафиксирован в Самаркандской области – ​6,4 промилле (на 1000 живорожденных).

Ранее​ сообщалось, что весной в роддоме в Самарканде за сутки скончались пять младенцев, а одной из рожениц подменили живого ребенка мертвым.