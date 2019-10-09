За 8 месяцев в роддомах Самарканда скончались 350 младенцев

- Узбекистан, общество
- 9:59, 09 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В родильных домах Самаркандской области с начала года погибли свыше 350 младенцев и 13 матерей.
Эти данные были озвучены в ходе собрания руководителей медицинских учреждений с участием главы области Эркинжона Турдимова.
Хоким области Эркинжон Турдимов раскритиковал деятельность родильных комплексов в Кошрабадском, Пахтачинском, Акдарьинском, Нарпайском, Булунгурском, Ургутском районах и городе Самарканде, где были зафиксированы смерти матерей и младенцев.
Среди основных проблем – отсутствие необходимых медикаментов, оборудования, бытовых условий, а также переполненность роддомов, сообщила пресс-служба областной администрации.
По итогам совещания были сняты с должностей несколько руководителей.
По данным Госкомстата, за первое полугодие число умерших детей в возрасте до 1 года по Узбекистану составило 3400, из них 55,3% умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде. Самый высокий коэффициент младенческой смертности зафиксирован в Самаркандской области – 6,4 промилле (на 1000 живорожденных).
Ранее сообщалось, что весной в роддоме в Самарканде за сутки скончались пять младенцев, а одной из рожениц подменили живого ребенка мертвым.