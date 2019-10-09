Две жительницы Душанбе обвинили экс-сотрудников милиции в пытках

CA-NEWS (TJ) - Жительницы Душанбе Майрам Содикова и Мастона Зайниддинова заявляют, что подверглись избиениям и пыткам со стороны экс-сотрудников УМВД по городу Душанбе Фархода Нурхонова и Аваза Сабзаева. В отношении бывших милиционеров уже возбуждено дело по обвинению в пытках и превышении служебных полномочий.

Майрам Содикова и Мастона Зайниддинова – невестки в одной семье. По словам женщин, сотрудники УМВД пытали их в декабре 2017 года – тогда муж Майрам Содиковой находился в розыске по обвинению в краже. «Тогда мы обращались с жалобой в прокуратуру, однако никаких мер принято не было», - говорят они. Женщины снова обратились с жалобой на пытки после ареста Фархода Нурхонова и Аваза Сабзаева.

На замначальника отдела уголовного розыска УМВД по г. Душанбе Фархода Нурхонова и его подчиненных — начальника отдела уголовного розыска Аваза Сабзаева, его подчиненного Икромиддина Ахлиддина, следователя Умеда Ваххобова и других — 11 января было возбуждено уголовное дело по статьям 316 («Превышение служебных полномочий») и 143.1 («Пытки»).

В основу уголовных дел легли показания жителя Душанбе Хамзы Солехова, который утверждает, что милиционеры сильно избили его и пытали током, добиваясь признаний в контрабанде наркотиков. Кроме того, их подозревают в том, что они 7 января попытались подбросить в дом шурина Солехова, бывшего милиционера Хуршеда Абдухалимова наркотики и вымогать взятку в пять тысяч долларов. Хуршед Абдухалимов пожаловался в Антикоррупционное агентство и городскую прокуратуру.

17 человек обратились в прокуратуру с жалобами на незаконные действия милиционеров. Громкий судебный процесс над бывшими милиционерами продолжается в здании суда города Душанбе.

Абдукарим Абдулхамидов, адвокат Фархода Нурхонова, 8 октября в беседе с Радио Озоди заявил, что жалобы Майрам Содиковой и Мастоны Зайниддиновой по поводу применения пыток его подзащитным безосновательны. «Судмедэксперт, проводивший обследование по факту применения пыток, в суде заявил, что не было установлено наличие у женщин телесных повреждений. У одной из них была обнаружена небольшая царапина, но у этой женщины кожное заболевание», - говорит адвокат.

Однако, по словам Наргис Абдурахмоновой, адвоката Майрам Содиковой, обследование ее подзащитной было проведено в присутствии сотрудников милиции, и поэтому считается необъективным.

Майрам Содикова 8 октября рассказала, что Фарход Нурхонов и Аваз Сабзаев задержали ее в конце 2017 года в то время, когда ее муж Рустам Сафаров находился в розыске по обвинению в краже денег. Она трое суток находилась в ОМВД по району Шохмансур… "Там милиционеры приказали мне лечь животом на пол. Там были и другие мужчины, поэтому я отказалась. Тогда они приказали мне сесть. Я встала на колени. Аваз Сабзаев крепко схватил меня за волосы и ударил в область сердца. Пришел Фарход Нурхонов и также схватил меня за волосы. Они избивали меня и спрашивали: «Скажи, где прячется Рустам?». Но я не знала о местонахождении мужа. После этого они надели на мою голову мужскую шапку и увели в другой кабинет. Там заставили лечь животом на пол, обмотали руки и ноги скотчем, в рот засунули армейские брюки и пять раз пытали электрическим током. Все тело у меня горело, но они продолжали пытки», - рассказывает Майрам Содикова. По словам женщины, ее отпустили из милиции только после того, как ее деверь Джонибек передал сотрудниками милиции адрес своего брата.

Мастона Зайниддинова говорит, что также подверглась пыткам. «Они думали, что я скрываю местонахождение Рустама. Несколько раз пытали меня током. Милиционеры говорили: «Ты очень худая, еще один удар током и умрешь. Лучше признайся!» Но я на самом деле не знала о местонахождении Рустама».

Проверить достоверность заявлений потерпевших и обвиняемых не представляется возможным.

Мехринисо Шералиева, теща Майрам и Мастоны, сказала, что ее сын Рустам приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в краже $500 тыс. у финансовой организации. Второго сына Джонибека осудили на 4 года за сокрытие преступления.