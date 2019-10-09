Токаев призвал перенять у Китая «опыт по цифровизации» данных о гражданах

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы 8 октября заявил, что Казахстану следует перенять у Китая то, что он охарактеризовал как «опыт по цифровизации персональных данных».

Данное заявление Токаева прозвучало на фоне усиления антикитайских настроений в Казахстане после множественных сообщений о притеснениях коренных этнических групп, включая казахов, в регионе Синьцзян на северо-западе Китая.

«[Китайская компания] Hikvision… У них техника далеко ушла вперед. Они оцифровали все основные города. Причем оцифровали очень глубоко. Не буду объяснять, насколько глубоко. Нажимаешь на экран, выходят данные на человека, включая буквально всё. Когда окончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее», — цитируют Токаева местные СМИ.

Упомянутая Токаевым китайская компания Hikvision, штаб-квартиру которой он посетил во время своего визита в Китай в сентябре, внесена Министерством торговли США в черный список. В заявлении министерства говорится, что объекты санкций уличены в причастности к «кампании репрессий, массовых произвольных задержаний и высокотехнологичной слежки за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманских меньшинств».

Также Токаев добавил: «Нам нужно идти в этом направлении. Это мировая тенденция. Я ставлю такую задачу именно перед руководством нашей столицы. И, конечно же, перед правительством и соответствующими министерствами».

Американская газета Wall Street Journal в июле со ссылкой на источник, посвященный в переговоры, отмечала, что Пекин лоббировал в Нур-Султане свои интересы ради получения разрешения на работу китайских компаний в сфере безопасности. Неизвестно, идет ли речь в публикации о Hikvision.

В прошлом месяце госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «репрессивная кампания Китая в Синьцзяне не связана с терроризмом», она нацелена на то, чтобы «стереть» идентичность граждан.