РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США сенатский доклад подтвердил факты российского вмешательства в выборы
Роберт Мюллер руководил расследованием российского вмешательства
Роберт Мюллер руководил расследованием российского вмешательства

CA-NEWS (CA) -  В США сенатский комитет по разведке опубликовал доклад об использовании Россией социальных сетей для воздействия на общественное мнение американцев.

Авторы доклада считают, что так называемая "фабрика троллей", которую поддерживал Кремль, работала на популярность Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты и, одновременно, подрывала репутацию Хиллари Клинтон, основного соперника от демократов. Таким образом, сенатский доклад лишь усиливает выводы спецслужб США, опубликованные ранее.

Комитет по разведке Сената США отмечает в своём докладе, выпущенном 8 октября, что работа российского "Агентства интернет-исследований" была частью широкой и продолжающейся до сих пор информационной войны. Её инициаторы стремились посеять в американской политической и общественной среде разногласия и раздоры.

Агентством интернет-исследований со штаб-квартирой в Петербург, известном как "фабрика троллей", владеет бизнесмен Евгений Пригожин, близкий к Кремлю человек. Это агентство неоднократно упоминалось специальным прокурором Робертом Мюллером в его заключительном докладе о расследовании российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года. Доклад Мюллера был выпущен ранее в этом году.

США ввели санкции против нескольких юридических и физических лиц, связанных с "фабрикой троллей", включая Пригожина - за их действия, направленные против США.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава МИД России прибывает с двухдневным визитом в Казахстан
  • Ашхабад примет чемпионат Азии по футзалу 2020 года
  • Президент Казахстана возмутился отсутствием уюта в Нур-Султане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×