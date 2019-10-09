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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Туркменистана участвует на сессии по делам беженцев в Женеве

CA-NEWS (TM) -  Делегация Туркменистана во главе с Заместителем председателя Миграционной службы Туркменистана принимает участие на 70-й сессии Исполнительного Комитета Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Женеве, сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

Согласно информации, на сессии был проведен сегмент высокого уровня по вопросам безгражданства, где обсуждались проблемы безгражданства, которые затрагивают миллионы людей во всем мире и влекут за собой разрушительные последствия, лишающие их законных прав, оставляют их за гранью политического и экономического влияния, оставляют их незащищенными и подвергают дискриминации.

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