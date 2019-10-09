РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданка Туркменистана задушила и похоронила у реки в Бресте новорожденную дочь
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) -  Следователи в Бресте (Белоруссия) предъявили обвинение в убийстве дочери 28-летней гражданке Туркменистана. По версии следователей, женщина закрывала рот и нос новорожденному ребенку, пока девочка не задохнулась.

Женщина посещала курсы в одном из университетов, родила дочь 17 марта недоношенным. 10 мая их выписали из больницы. Чуть позже к ним домой пришел педиатр из поликлиники, чтобы осмотреть ребенка, но дверь врачу никто не открыл. По телефону иностранка также отказалась говорить, где девочка. Тогда врачи позвонила в полицию.

Женщину нашли, она путанно говорила, что ребенок умер из-за несчастного случая. Сама женщина испугалась и оставила тело на берегу реки Мухавец. Труп новорожденной девочки нашли и отправили на экспертизу.

Следователи установили, что 10 мая женщина в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути дочери, в результате чего малышка скончалась. После этого обвиняемая спрятала тело ребенка в яме на берегу реки, рассказал в телеграм-канале Следственный комитет.

– Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Она заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, – сообщили в ведомстве.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Ирак выводит армию из района в Багдаде после смертоносных столкновений
  • В Андижане избили замдиректора школы, требовавшего дресс-код от учителя
  • Президент Казахстана поручил нарастить количество международных авиарейсов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×