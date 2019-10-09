В Китае назвали вмешательством во внутренние дела введение санкций США из-за уйгуров

CA-NEWS (CA) - Минпромторг США ввел санкции против 28 организаций из Китая из-за преследования уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства, проживающих в СУАР. Ограничения затронут экспорт и реэкспорт, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок, передает RBC.

Визовые ограничения и запреты, введенные по инициативе США против 28 китайских организаций, серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом говорится в заявлении дипмиссии КНР в Twitter.

В посольстве отметили, что «в Синьцзяне нет так называемой проблемы прав человека, на которую претендуют США», и подчеркнули, что обвинения Вашингтона являются «надуманными предлогами для вмешательства».

Кроме того, в дипмиссии заявили, что «меры по борьбе с терроризмом и радикализмом в Синьцзяне направлены на искоренение питательной почвы экстремизма и терроризма». Дипломаты назвали дела Синьцзяна чисто внутренними делами Китая и призвали США не вмешиваться в них.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН, в Китае, в лагерях для идеологической обработки нацменьшинств содержатся до 1 млн уйгуров.

Последние восстания уйгуров были подавлены китайскими властями в 2008 и 2009 годах.