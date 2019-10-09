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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве прошло заседание коллегии МВД России и Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  В Москве прошло заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан, сообщается на сайте МВД РФ.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал Владимир Колокольцев отметил, что за прошедшие 20 лет этот коллегиальный орган стал важным инструментом организации сотрудничества органов внутренних дел двух стран.
Владимир Колокольцев.

Колокольцев сообщил, что своевременная помощь таджикистанских коллег способствовала завершению расследования уголовного дела по обвинению в бандитизме шести участников организованной вооруженной группы.

Глава МВД России высоко оценил итоги мероприятий по розыску скрывавшихся обвиняемых.

Также участники заседания проанализировали эффективность принятых мер по противодействию незаконному обороту наркотиков опийной группы и скоординировали дальнейшие совместные действия в этой сфере.

Кроме того, Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода утвердили план работы Объединенной коллегии на будущий год.

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