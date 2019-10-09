Мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии, - доклад ВБ

CA-NEWS (CA) - Темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, миграция может способствовать процветанию в регионе. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, распространённом 9 октября Представительством ВБ в Ташкенте.

"В Европе и Центральной Азии (ЕЦА) отмечается замедление темпов роста экономики, при этом в 2019 году экономический рост в регионе составит 1,8%… (что — ред.) отражает снижение темпов экономического роста в Российской Федерации и в Турции – двух крупнейших экономиках региона… в регионе ЕЦА ситуация усугубляется в связи с ухудшением демографических тенденций, в частности, сокращением численности населения трудоспособного возраста. Миграция может способствовать процветанию в регионе", – говорится в документе.

"Миграция может способствовать процветанию в регионе", – говорит Асли Демиргюч-Кунт, Главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. "Как правило, в большинстве своем мигранты – это люди трудоспособного возраста, которые могут ослабить демографическое давление за счет роста численности рабочей силы, повышения производительности и ускорения экономического роста".

По данным доклада, за последние 40 лет доля иммигрантов в Европе стремительно возросла. Сегодня один из трех мигрантов в мире направляется в Европу. Уровень межрегиональной миграции в Европе и Центральной Азии также высок, при этом 80% эмигрантов переезжают в другие страны региона.

"Одним из наиболее эффективных инструментов искоренения бедности и сокращения неравенства во всем мире является ослабление ограничений в отношении миграции. Вместе с тем нередко отмечается серьезная оппозиция по отношению к миграции", - отмечается в докладе.

По мнению авторов доклада, усиление стимулов, направленных на удержание граждан в странах-донорах, с большей вероятностью сдержит поток эмиграции, чем проведение политики ограничения преимуществ за рубежом.



