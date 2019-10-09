Казахстанские и российские хоккеисты устроили массовую драку

CA-NEWS (KZ) - Драка между казахстанскими и российскими хоккеистами произошла во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), сообщается на сайте лиги.

Все началось с потасовки казахстанца Никиты Волосенкова и россиянина Никиты Ефремова на финальной минуте матча при счете 2:1 в пользу «Алтая» (на видео см. на 2.20 минуте).

Пока судьи назначили наказание нарушителям, к драке подключились остальные хоккеисты.

Комментатор матча назвал произошедшее «ледовым побоищем».

Как итог, игроки «Алтая» получили 134 минуты штрафа, хозяева оштрафованы на 124 минуты.

Отметим, что сегодня, 9 октября, команды вновь встретятся.