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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанские и российские хоккеисты устроили массовую драку

CA-NEWS (KZ) -  Драка между казахстанскими и российскими хоккеистами произошла во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), сообщается на сайте лиги.

Все началось с потасовки казахстанца Никиты Волосенкова и россиянина Никиты Ефремова на финальной минуте матча при счете 2:1 в пользу «Алтая» (на видео см. на 2.20 минуте).

Пока судьи назначили наказание нарушителям, к драке подключились остальные хоккеисты.

Комментатор матча назвал произошедшее «ледовым побоищем».

Как итог, игроки «Алтая» получили 134 минуты штрафа, хозяева оштрафованы на 124 минуты.

Отметим, что сегодня, 9 октября, команды вновь встретятся.

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