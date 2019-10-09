Трёх граждан Узбекистана удерживали в рабстве в России

CA-NEWS (UZ) - Трём гражданам Узбекистана удалось сбежать из рабства в Оренбургской области России. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила негосударственная некоммерческая организация "Альтернатива", занимающаяся помощью мигрантам.

В прошлую пятницу на телефон горячей линии движения «Альтернатива» поступил звонок от женщины, которая повстречала возле консульства Узбекистана в Москве троих соотечественников, убежавших из рабства. Они пришли оформлять сертификат на возвращение, вместо паспортов, которые у них отняли рабовладельцы и им негде было жить.

Но самое интересное звонившая женщина рассказала в конце: оказывается, она знает телефон «Альтернативы», потому что её саму сотрудники данной организации уже освобождали из неволи.

Когда пострадавшие закончили подавать документы в консульстве, их поместили шелтер, где они поведали свою историю. В августе этого года Улугбек А., Абдулазиз Х. и Жасурбек Т. автобусом выехали на заработки в Пермский край. По дороге они познакомились с неким гражданином Казахстана, который представился как Али, он пообещал им работу в г. Бузулук, Оренбургской области, бесплатное жильё, питание, оформление документов. Ребята согласились и уже на месте Али передал их азербайджанцу по имени Фузайил, тот забрал у них паспорта для оформления миграционного учёта и отправил работать на стройку.

Примерно через десять дней ребята попросили у Фузайила свои паспорта обратно, на что тот ответил, что отдал Али 50 000 рублей за новую рабочую силу и теперь все трое получат свои паспорта только когда отработают или отдадут (заняв у родных) эти деньги. После второй попытки потребовать свои паспорта назад Фузайил вместе со своими приятелями избил пострадавших (одному из них сломали нос) и запер их в хозяйственном помещении.

Сбежать оттуда ребятам удалось только через несколько дней – 22 сентября и они сразу направились в Москву, чтобы сделать себе временные документы в консульстве. Сначала добраться из Бузулука до Самары им помогли случайно встреченные на улице мигранты из Таджикистана, а уже в Самаре они познакомились с соотечественником из Узбекистана, который приютил их на время и помог отправиться дальше в Москву.

Теперь, благодаря случайной встрече возле консульства, ребята в безопасном месте под защитой «Альтернативы». Организация уже отправила на них документы в «Международную организацию по миграции», чтобы им помогли с возвращением домой, обеспечив транспортные расходы.