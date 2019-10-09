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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кинофильм режиссёра из Узбекистана впервые вошёл в лонг-лист премии "Оскар"
Предыстория: "Золотую лозу" на завершившемся в Анапе фестивале "Киношок" завоевал узбекский режиссер

CA-NEWS (UZ) -  Определился список претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Всего заявки подали 93 страны, в том числе три из них — впервые: это Узбекистан, Гана и Нигерия.

По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США и диалоги в ней должны по большей части быть не на английском языке, продолжительность ленты — более 40 минут.

Ранее номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке», но с этого года получила новое название.

На «Оскар» агентство «Узбеккино» выдвинуло фильм Умида Хамдамова «Горячая лепешка». Кинолента завоевала главный приз XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», который прошел в Анапе. Феруза Саидова, сыгравшая в фильме, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.

Хамдамов - узбекский актер, сценарист и режиссер. Фильм "Горячая лепешка" повествует о сложных переживаниях девочки-подростка, которая живет с бабушкой в небольшом селе, в то время как ее мать работает в городе. Девочка мечтает уехать в город к матери, чтобы быть рядом с ней.

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