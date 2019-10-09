Кинофильм режиссёра из Узбекистана впервые вошёл в лонг-лист премии "Оскар"

CA-NEWS (UZ) - Определился список претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Всего заявки подали 93 страны, в том числе три из них — впервые: это Узбекистан, Гана и Нигерия.

По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США и диалоги в ней должны по большей части быть не на английском языке, продолжительность ленты — более 40 минут.

Ранее номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке», но с этого года получила новое название.

На «Оскар» агентство «Узбеккино» выдвинуло фильм Умида Хамдамова «Горячая лепешка». Кинолента завоевала главный приз XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», который прошел в Анапе. Феруза Саидова, сыгравшая в фильме, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.

Хамдамов - узбекский актер, сценарист и режиссер. Фильм "Горячая лепешка" повествует о сложных переживаниях девочки-подростка, которая живет с бабушкой в небольшом селе, в то время как ее мать работает в городе. Девочка мечтает уехать в город к матери, чтобы быть рядом с ней.



