Президент Узбекистана примет участие в саммите СНГ в Ашхабаде

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 10-11 октября примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Ашхабаде.

В ходе заседания планируется обсудить комплекс вопросов, направленных на развитие и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, а также обменяться мнениями по международным проблемам, представляющим взаимный интерес, сообщил МИД республики.

По итогам саммита планируется принять пакет документов, в том числе Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан, Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве, Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы.

В рамках участия в саммите СНГ президент Узбекистана также проведет в Ашхабаде двусторонние встречи с главами ряда государств.