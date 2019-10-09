РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана примет участие в саммите СНГ в Ашхабаде

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 10-11 октября примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Ашхабаде.

В ходе заседания планируется обсудить комплекс вопросов, направленных на развитие и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, а также обменяться мнениями по международным проблемам, представляющим взаимный интерес, сообщил МИД республики.

По итогам саммита планируется принять пакет документов, в том числе Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан, Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве, Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы.

В рамках участия в саммите СНГ президент Узбекистана также проведет в Ашхабаде двусторонние встречи с главами ряда государств.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
  • Президент Узбекистана принял спикера нижней палаты парламента Таджикистана
  • В Узбекистане свадебные обряды без регистрации в ЗАГСе могут стать уголовно наказуемы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×